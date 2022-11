Morre o eterno vocal do Nazareth, Dan McCafferty

publicidade

Dan McCafferty, vocalista e membro original da banda escocesa Nazareth, morreu nesta terça-feira aos 76 anos de idade. A notícia foi dada pelo baixista da banda Pete Agnew. No texto, ele afirma: “É o anúncio mais triste que eu já tive que fazer em toda minha vida. Maryann e a família perderam um marido e pai amoroso e maravilhoso, eu perdi o meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores de todos os tempos. Estou muito abalado para dizer qualquer coisa nesse momento". A causa da morte não foi divulgada.

O Nazareth foi fundado em 1968 por por Dan McCafferty nos vocais, Pete Agnew no baixo, Darrell Sweet na bateria e Manny Charlton na guitarra. Ao longo da carreira, a banda já lançou 25 discos, incluindo um álbum em 2022, “Surviving The Law”. O reconhecimento da banda veio com o hit “Hair of the Dog”, de 1975, do disco homônimo, e com a clássica balada “Love Hurts”. A música foi lançada neste álbum de 1975. A faixa é cover da canção original escrita por Boudleaux Bryant e gravada pela banda o The Everly Brothers.

No ano de 2013, Dan deixou a banda por problemas de saúde, sendo substituído por Linton Osborne. O vocalista atual da Nazareth é Carl Sentance.