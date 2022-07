Morreu o último veterano de "Band of Brothers", da HBO

publicidade

Bradford Freeman, o último sobrevivente, segundo a imprensa americana, da unidade militar cujas façanhas durante a Segunda Guerra Mundial inspiraram o livro e a série "Band of Brothers", faleceu aos 97 anos.

O veterano morreu no domingo, dia 3, em um hospital do Missouri, no centro dos Estados Unidos, segundo seu obituário.

Ele se alistou no exército americano depois do início da Segunda Guerra e integrou uma unidade de infantaria de paraquedismo chamada Easy Company.

Participou do desembarque na Normandia, como parte da operação aerotransportada Market Garden, destinada em setembro de 1944 a acelerar a derrota da Alemanha nazista, antes de ser fetido durante a Batalha das Ardenas.

Depois da guerra, casou-se com Willie Louise Gurley e trabalhou para os correios dos Estados Unidos por mais de 30 anos.

As façanhas da Easy Company foram narradas no livro de Stephen Ambrose, intitulado "Band of Brothers", que em 2001 foi adaptado em uma minissérie homônima da HBO produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg.