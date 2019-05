Morrostock anuncia show de Jaloo e data de abertura de edital de bandas

publicidade

A organização do Morrostock divulgou mais uma atração: Jallo estará no festival esse ano, ao lado da Mulamba e de um lineup com mais de 40 shows que ainda serão anunciados. Além disso, também foi revelada a abertura do edital de bandas para o dia 3 de junho.

A 13ª edição do evento musical ocorre entre os dias 14 e 17 de novembro, Balneário Ouro Verde (Estrada Municipal Norberto José Kipper, s/nº), em Três Barras, interior de Santa Maria. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla com entrada solidária por R$ 220.

Com uma carreira que conta com participações nos principais festivais do brasil, Jaloo está atualmente preparando o próximo passo da sua trajetória, o novo álbum intitulado "ft". O trabalho tem o conceito inteiro pautado em parcerias com artistas, produtores e compositores que ele admira e com quem conviveu nos últimos três anos. No Morrostock, o músico paraense vai apresentar as faixas “Insight”, “Ah! Dor!”, “Chuva” e “Last Dance”, “Say Goodbye” e “Céu Azul”, entre outros sucessos.

A 13º edição do Morrostock irá contar com novidades deste ano. Com um dia a mais de evento, serão inaugurados novos espaços para camping e lazer em contato com a natureza, além de novos espaços de apresentações, como o Palco Lago e o Espaço Kombi CRMK.