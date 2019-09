Mostra Coletiva do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea tem visita guiada em setembro

publicidade

Os artistas que compõe a Mostra Coletiva do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea participarão de uma visita guiada pela exposição no dia 25 de setembro, a partir das 18h30min, no Porão do Paço da Prefeitura de Porto Alegre. A atividade é gratuita. A exposição estará aberta ao público até 4 de outubro.

A proposta da visita guiada é proporcionar um momento de troca e conversa sobre as obras de cada artista com o público. O curador da exposição, Diego Groisman, e a coordenadora das Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Adriana Boff, também estarão presentes na atividade.

Os três vencedores da edição 2019 foram Letícia Arais Lopes (1º lugar), Alexandre de Nadal, (2º lugar) e Marcelo Chardosim (3º lugar). Em sua terceira edição, a premiação busca estimular a produção das artes visuais contemporâneas no Rio Grande do Sul, com a missão de dar apoio e incentivo para artistas em início de carreira.

O evento é uma realização da Aliança Francesa Porto Alegre e Ministério da Cidadania por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Timac Agro e apoio do Centre Intermondes e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.