Mostra gratuita em Porto Alegre aborda cultura dos games

Está em cartaz, até o dia 31 de julho, a “Mostra Universos de Bits e Bytes” no Cine Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028, térreo), junto à Praça da Alfândega, Centro Histórico do Porto Alegre. A temática celebra a cultura dos videogames e dos gamers, com todas as sessões abertas ao público e gratuitas.

Serão exibidos cinco filmes que enfocam o mundo dos jogos eletrônicos, em diferentes gêneros: da aventura e fantasia de “Tron – Uma Odisseia Eletrônica”, de Steven Lisberger (1982), e “Jogador N° 1”, de Steven Spielberg (2018), à comédia romântica de “Scott Pilgrim Contra o Mundo”, de Edgar Wright (2010), passando pelo horror de “Stay Alive – Jogo Mortal”, de William Brent Bell (2006). A quinta atração é o documentário “Video Games – O Filme”, dirigido por Jeremy Snead (2014), inédito no Brasil, que narra a evolução deste tipo de mídia.

A programação vai sendo alternada ao longo dos dias. Nesta terça-feira e na quarta, a grade de programação terá, às 16h, a exibição de “Jogador N° 1”. A narrativa se passa em um futuro distópico, em que a humanidade vive num ambiente de realidade virtual. Nesta sociedade, um jovem tenta decifrar um quebra-cabeça que dá direito a um prêmio inestimável. Às 18h30min, “Stay Alive – Jogo Mortal” investe no suspense. “Stay Alive” é o título um novo game de horror que mata os jogadores no mundo real do mesmo jeito que seus personagens morrem na tela.

Também dentro da programação da mostra, a animação “Detona Ralph”, de Rich Moore (2012), será exibida em sessões programadas para toda a família, em cópia dublada, no último domingo do mês, que será no próximo dia 28 de julho. O personagem Ralph vive em um fliperama e busca mudança de vida. A sala funciona de terças a domingos (nas segundas-feiras, a instituição não abre). De terças a sábados, as sessões ocorrem nos horários das 16h e 18h30min. Somente no domingo, as projeções serão realizadas um pouco mais cedo à tarde, às 14h30min e 16h45min.