Mostra X Brazilian Film Festival começa nesta quarta com homenagem a Squel Jorgea

Começa nesta quarta-feira a Mostra X Brazilian Film Festival com sessões em Porto Alegre e Canoas. O evento ocorre de 20 a 23 de novembro com filmes que promovem uma melhor compreensão da cultura, política, história e meio-ambiente brasileiro a partir das suas histórias com consciência social.

A abertura do festival contará com uma homenagem a porta-bandeira da Estação Primeira da Mangueira, Squel Jorgea, nesta quarta-feira, às 19h30min, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), logo após a exibição do documentário "Fevereiros".

O longa de Marcio Debellian, que foi o escolhido para abrir a programação, registra os preparativos da Mangueira em 2016, quando a escola foi campeã do Carnaval do Rio de Janeiro com o samba-enredo "A Menina dos Olhos de Oyá", sobre a trajetória da cantora Maria Bethânia.

O filme será apresentado gratuitamente numa tela ao ar livre. Além da presença de Squel Jorgea, a noite terá a participação da bateria da Imperadores do Samba e de artistas do Areal da Baronesa.

"O tributo para Squel é uma celebração à cultura do Carnaval e à força da mulher negra brasileira que, por meio das manifestações culturais, expressa seu talento e sua profunda responsabilidade com a cultura", destacou o cineasta Zeca Brito, diretor do Iecine-RS.

Sala Norberto Lubisco (rua dos Andradas, 736)

Quarta-feira, 20

19h30min: "Fevereiros", de Marcio Debellian

Quinta-feira, 21

15h30min: "Badi", de Edu Felistoque

17h15min: "Amazônia Groove", de Bruno Murtinho

19h: "Espero Tua (Re)Volta", de Eliza Capai

Sesc Canoas (avenida Guilherme Schell, 5340)

Sexta-feira, 22

19h: "O Filme da Minha Vida", de Selton Mello

Sábado, 23

16h: "Paraíso Perdido", de Monique Gardenberg

19h: "Benzinho", de Gustavo Pizzi

