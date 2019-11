MPB4, Toquinho e Ivan Lins dão show de música, poesia e História

publicidade

História de um país em meio à música e poesia. Algo disso está impresso nos momentos que se vive no espetáculo que reúne três dos grandes nomes da música brasileira de todos os tempos: Toquinho, Ivan Lins e o grupo MPB4. Em comemoração a 50 anos de carreira eles fazem, há cinco anos, um show juntos. Na noite desta quinta feira eles encantaram o público que quase lotou o elogiado Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. O show “50 anos de Música”, que se repete nesta sexta, 21h, no Auditório Araujo Vianna, em Porto Alegre, começa com a intensidade do grupo MPB4, preenchendo o teatro com sons e ritmos envolventes.

Com a música que se projeta nas vozes afinadas dos hoje senhores que formam o grupo, se faz uma viagem por momentos marcantes da cultura brasileira. Eles começam. Depois entra Toquinho. Dá show de interpretação e virtuose no violão. Abre espaço para o teclado de Ivan Lins, que permanece no palco mostrando alguns de seus inúmeros hits. No final retorna o MPB4, e fecham a noite juntos, com Toquinho, e a plateia toda cantando com eles. Aliás cantoria de palco e plateia do início ao final.

A lista de sucessos do repertório é intensa e inclui clássicos como “Dinorah”, “ Depende de Nós” e “Madalena” (Ivan Lins), “Tarde em Itapuã”, “A Casa” e “O Pato” (Toquinho), “Roda Viva”, “Yolanda” e “Cálice” (MPB4), em duetos, solos ou com todos em cena. E tem muito mais. A parte instrumental ganha força com os violões de Toquinho e Miltinho, os teclados de Ivan Lins e Paulo Malaguti e a percussão segura do músico convidado João Paraíba.

Em cinco anos de estrada o show reúne muitas histórias e muita amizade. Toquinho se diverte; “são mais de 200 anos de música está noite no palco”. Impossível não respeitar a trajetória destes artistas. É um show de “amigos queridos”, que fazem no palco uma festa feita para que “todos se agradem”, como dizem no palco. E quando termina o bis, depois de quase duas rápidas horas de show, fica a possibilidade de levar parte daquele momento pra casa, além das fotos e vídeos de celulares. Tem livro e CD à venda, com palavras e sons que contam parte da rica trajetória da Cultura brasileira vivida por estes talentosos e resistentes artistas que há décadas orgulham o país com sua arte.