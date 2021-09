Mulher de Ferrugem diz que marcas têm preconceito contra pagode

publicidade

Thaís Vasconcellos usou as redes sociais para responder perguntas e curiosidades dos fãs.

A influenciadora, casada com Ferrugem, desabafou sobre o preconceito que sofre de algumas marcas por conta do gênero musical cantado pelo marido.

"Eu me acho completamente o perfil da marca, uso no meu dia a dia, só que não fecham por eu ser mulher de pagodeiro. Isso é nítido. Fala que é mulher de pagodeiro, e quando a pessoa vê seu perfil relacionado a pagode, dá para ver que brocha na hora", explicou Thaís.

Thaís ainda falou sobre o look que usou para a gravação do show Ferrugem em Casa: "Eu falo que mulher de pagodeiro sofre. É difícil. Ninguém queria me vestir. A gente conseguiu nos 45 do segundo [tempo]. Ainda tenho que ouvir que não é preconceito".

A influenciadora também revelou que aprendeu a gostar de pagode durante seu relacionamento: "Zero era meu mundo, não curtia mesmo. Já tinha me esforçado, mas não conseguia. Mas agora amo, até sofro".