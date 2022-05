Mulher protesta em Cannes: "parem de nos estuprar"

publicidade

Uma mulher invadiu o tapete vermelho do 75º Festival Internacional de cinema de Cannes com parte do corpo nu, pintado com as cores da bandeira ucraniana e as palavras "pare de nos estuprar" pintadas no peito. Ela vestia apenas uma calcinha manchada de vermelho fazendo referência à violência sexual que ocorre durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela foi retirada pelos seguranças do evento.