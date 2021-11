Mulheres na Computação são tema de exposição

publicidade

Será aberta, nesta segunda-feira, a exposição “Enigma: Mulheres na Computação”. A mostra, resultante de um projeto das áreas de Informática e de Artes do Colégio de Aplicação da Ufrgs, poderá ser visitada até 30 de novembro, no Palco Lory F., 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas 736), Centro Histórico de Porto Alegre. Para marcar a abertura da exposição, na segunda-feira, 1º de novembro, às 16h, a Travessa dos Cataventos recebe um pocket show de Emília e Penélope, em formato violão e voz.

Por meio da transformação de lixo tecnológico em arte, a exposição dá visibilidade a mulheres com trajetória marcante na área da informática, buscando estimular a representatividade feminina no setor de tecnologia da informação.

Coordenadora do projeto e da exposição, a professora de Cultura Digital Clevi Rapkievicz, relata que um dos aspectos educativos da mostra reside na maneira como esse diálogo entre arte e reciclagem apresenta o legado das mulheres na informática. O projeto surgiu em 2014, diante da constatação da reduzida presença feminina na área de tecnologia da informação. “Começamos com intervenções em sala de aula, divulgando a trajetória de mulheres em um setor predominantemente masculino. O projeto evoluiu em três linhas, com oficinas sobre resíduos eletrônicos em escolas públicas, integração de conteúdos técnicos e artísticos e familiarização do público com os equipamentos e suas funções”, explica a professora Clevi Rapkievicz. No âmbito internacional, a exposição destaca nomes como Ada Lovelace, Angela Ahrendts, Anita Borg, Barbara Liskov, Mulheres do Eniac, Grace Hopper, Hedy Lamarr, Joan Clarke, Katie Bouman, Margaret Hamilton e as Mulheres da Ala Oeste. Entre as brasileiras, Camila Achutti, Cecilia Baranauskas, Clarisse Sieckenius, Claudia Bauzer Medeiros, Cláudia Werner, Doris Aragon, Edith Ranzini, Liane Tarouco, Maria da Glória Guimarães, Valéria Menezes e as integrantes do Preta LAB também estão em foco.

legenda:Exposição é resultado de projeto coordenado por Clevi Rapkievicz

cred: EXPO ENIMGA / DIVULGAÇÃO / CP