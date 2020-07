Mumuzinho, Day e Fabiana Cozza animam o público de casa nesta quarta-feira

publicidade

A agenda de lives desta quarta-feira conta com opções para quem quer se animar sem sair de casa. Entre os destaques musicais está o cantor Mumuzinho, que fará uma transmissão ao vivo de seu show drive-in. A artista Day fará sua primeira apresentação virtual para ajudar a causa LGBTQIA+. Confira a programação completa.

Fabiana Cozza e Fi Maróstica

A atração desta quarta-feira do #EmCasaComSesc é a cantora Fabiana Cozza, vencedora do Prêmio da Música Brasil em 2012 e 2018. Na live, que terá a participação do baixista e arranjador musical Fi Maróstica, a artista vai apresentar uma série de canções de seu novo repertório. Assista pelo YouTube e Instagram do Sesc São Paulo, às 19h.

Mumuzinho

Curado da covid-19, o cantor Mumuzinho fará hoje uma apresentação no formato drive-in na Jeunesse Arena, Rio de Janeiro. Para quem não pode comparecer no local, o show será transmitido ao vivo, às 19h, pelo canal do cantor no YouTube .

Day

A cantora Day faz hoje sua primeira live para arrecadar doações em benefício de instituições de apoio à causa LGBTQIA+. No show virtual, Day vai apresentar um repertório especial com as cinco faixas do recém lançado EP “A Culpa É do Meu Signo”. A transmissão será às 20h, pelo canal de TV Music Box Brazil e pelo perfil oficial da artista no YouTube .

Supla convida Frejat

O músico Frejat é o convidado desta quarta-feira do talk show “Esses Humanos”, apresentado por Supla. O bate-papo inicia às 22h e será transmitido pelo YouTube .

Teresa Cristina

A cantora e compositora Teresa Cristina segue com a sua programação de lives diárias e se apresenta nesta noite, às 22h, pelo Instagram .

*Sob supervisão de Marcos Santuario