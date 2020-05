Mumuzinho, Preta Gil, Luisa Mell: famosos que venceram a covid-19

publicidade

Desde o início da pandemia de covid-19, muitos famosos foram diagnosticados com a doença, mas, felizmente, a maioria já se recuperou. Com sintomas como febre, dor de garganta e dor de cabeça, Mumuzinho chegou a ficar internado. Na última sexta-feira (15), o cantor comemorou ao anunciar que estava curado. Além dele, Luisa Mell e Preta Gil também venceram a covid-19.

Gabriela Pugliesi foi uma das primeiras celebridades diagnosticadas com covid-19. Ela participou do casamento da irmã, em Itacaré, na Bahia, onde um dos convidados estava infectado. Pugliesi ficou 15 dias em isolamento e recebeu alta médica em março .

Preta Gil foi diagnosticada com a doença no dia 14 de março. Ela fez show no casamento da irmã de Pugliesi, onde provavelmente foi infectada. A cantora comemorou a recuperação ao lado do marido, Rodrigo, e do cachorrinho de estimação deles: "Finalmente podemos ficar assim grudadinhos em casa outra vez!"

Fernanda Paes Leme ficou 23 dias isolada depois de contrair o vírus, também no casório da irmã de Pugliesi. Recuperada, ela se voluntariou para doação de plasma, que ajuda nas pesquisas da covid-19.

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, contraíram o vírus em março e ficaram em quarentena na Austrália. O casal não só se curou, como doou sangue para ajudar nas pesquisas sobre a doença. "Feliz por poder ajudar na luta contra a covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no mundo", declarou Hanks na ocasião.

O sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, é outra celebridade que venceu a luta contra a covid-19. O cantor ficou mais de 100 dias isolado e sem ver a família até se recuperar. Curado, ele viajou para o Mato Grosso do Sul para reencontrar a mãe e está passando a quarentena com ela.

Luisa Mell e o marido, o engenheiro Gilberto Zaborowsky, contraíram o vírus e se curaram. A ativista social teve sintomas mais leves, mas o marido chegou a ficar internado. O casal fez uma live para dar detalhes dos sintomas que teve. Apesar de estar 100% recuperada, Luisa descobriu que não tem anticorpos da doença.

Juliano Laham foi diagnosticado com covid-19 no fim de abril e foi internado na UTI com 70% do pulmão acometido. Ele segue em isolamento social por recomendações médicas, mas já está curado.

Madonna, a rainha do pop, também revelou que contraiu a doença na fase final da Madame X Tour. A princípio, a cantora achou que era uma gripe forte, porém um exame mostrou que ela tinha adquirido anticorpos para a covid-19. Nas redes sociais, Madonna disse que felizmente está bem.

A cantora norte-americana Pink e o filho caçula, Jameson, foram diagnosticados com a doença, mas foram mais fortes do que o vírus. Curada, a estrela agradeceu nas redes sociais e ainda doou 1 milhão de dólares para um hospital na Filadélfia e para o comitê de crise em Los Angeles, nos EUA.

Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero descobriu que estava com covid-19 depois de voltar de uma viagem para Nova York. O cantor seguiu as recomendações médicas e ficou 14 dias isolado até se recuperar totalmente. Para comemorar, ele compôs a música Vai Passar.

Na última sexta-feira (15), Mumuzinho revelou que está curado da doença. Ele agradeceu as orações dos fãs e disse que em breve fará uma live para comemorar.