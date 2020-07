Museu do Louvre reabre segunda-feira em modo pós-COVID-19

publicidade

O Louvre, o maior e mais visitado museu do mundo, voltará a abrir suas portas nesta segunda-feira em Paris, com todas as precauções para prevenir o contágio do coronavírus e sem a avalanche habitual de turistas nesta época do ano.



A crise do coronavírus deixou "mais de 40 milhões de euros em perdas" para o Louvre, anunciou o presidente Jean-Luc Martínez.



A partir de segunda-feira, 70% deste museu público, cerca de 45.000 m2, estarão abertos ao público.



"Perdemos 80% de nosso público. 75% de nossos visitantes são estrangeiros. Teremos no máximo entre 20% e 30% de nosso público do verão de 2019, entre 4.000 e 10.000 visitantes diários", disse Jean-Luc Martínez à imprensa na semana passada. Neste verão, não se repetirão cenas como as do ano passado, nas quais muitas pessoas foram impedias de entrar.



As reservas de horário para as visitas abriram em 15 de junho pela internet e é praticamente a única forma de entrar no museu, embora também seja permitido tentar no próprio estabelecimento se houver vagas de horário livres. Em 24 de junho, o mais recente dado fornecido, havia 12.000 reservas, principalmente para julho.