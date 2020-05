"MuseumWeek" é realizada de hoje até domingo

publicidade

A Museum Week 2020 convida ao público em geral e instituições culturais do mundo inteiro a utilizarem as redes sociais para participarem com publicações de acordo com as temáticas diárias da campanha. O lema deste ano é “7 dias, 7 temas, 7 hashtags”. Hoje, dia 11, os trabalhadores na linha de frente da luta contra o COVID-19 serão homenageados com a hashtag #HeroesMW (#HeroisMW).

No dia 12, o desafio é #CultureInQuarantineMW (#Cultura na QuarentenaMW), que inspira as pessoas em confinamento a recriarem obras de arte a partir de objetos e pessoas de sua própria casa. No dia 13, será a vez do tema principal da Museum Week #togetherMW (#JuntosMW), um tributo à coletividade e aos esforços conjuntos: “Sozinhos, vamos rápido; juntos, vamos mais longe”. O dia de relembrar exposições, eventos culturais e melhores momentos em museus e instituições afins será celebrado no dia 14, com #MuseumMomentsMW (#Momentos do Museu).

O dia 15 será dedicado às mudanças climáticas com o #climateMW (#ClimaMW) e, no dia 16, será utilizada a hashtag #technologyMW (#TecnologiaMW), dedicada à tecnologia que ajuda a criar laços entre as pessoas e a ultrapassar esse momento difícil.

A semana terminará no dia 17, com um dia dedicado a #dreamsMW (#SonhosMW), que incentiva o compartilhamento de planos, projetos e sonhos de construir um futuro melhor.

Brasil

Alguns museus brasileiros integram a programação, como o Museu do Ipiranga, de São Paulo, que participa da ação digital. Além disso, no próximo dia 18 de maio - Dia Internacional dos Museus – promove uma live sobre o plano digital da instituição e a parceria com a plataforma Wikipedia, considerada uma ação pioneira no meio cultural. A transmissão conta com as participações da diretora Solange Ferraz de Lima, o presidente do Wiki Movimento Brasil, João Alexandre Peschanski, e um dos membros fundadores do movimento, Célio Costa, e será transmitida às 15h, pelos seus canais do Facebook e Instagram.

As hashtags, neste ano, serão usadas também em português. Por exemplo, ao lado de #ClimateMW, tema do dia 15 de maio, poderá estar também #ClimaMW.

11 de maio: #HeroisMW

12 de maio: #CulturanaQuarentenaMW

13 de maio: #JuntosMW

14 de maio: #MomentosMuseuMW

15 de maio: #ClimaMW

16 de maio: #TecnologiaMW

17 de maio: #SonhosMW

Avaliação:

Benjamin Benita, organizador da Museum Week, relatou: “Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas pela doença e com seus entes queridos. A humanidade só poderá enfrentar o século XXI se estiver unida. A prosperidade do planeta, dos indivíduos e das sociedades está ameaçada. A crise na saúde, em função do coronavirus, fortaleceu nosso desejo de divulgar amplamente esta mensagem e de trabalhar a Museum Week para que ela possa prestar apoio às populações em confinamento e a todos os que estão lutando contra a pandemia”.