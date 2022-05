Nahim e Andreia Andrade são eliminados do Power Couple Brasil 6 com 18,13% dos votos

publicidade

O Power Couple Brasil 6 chegou ao fim para Andreia Andrade e Nahim!

O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (26) com 18,13% dos votos. Eles perderam a disputa contra Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Rogério e Baronesa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

Nahim e Andreia foram parar na DR como consequência do poder de Michele Passa e Bruno Passa, o Casal Power. Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram indicados por votação. Rogerio e Baronesa tiveram o menor saldo da semana. Adryana Ribeiro e Albert Bressan ficaram em último na Prova dos Casais.

Logo quando chegaram na Mansão Power, o artista e sua mulher se tornaram bem queridos pelos participantes. Eles assumiram a cozinha e prepararam a maioria das refeições na casa. O que no começo era bom, acabou causando problema para a dupla. Andreia se envolveu em alguns atritos por ser muito "mandona" na cozinha, segundo os jogadores.

Durante o mandato de Eliza e Hadballa como Casal Power, Nahim e Andreia deixaram o quarto e foram dormir na sala por um pedido confuso do cantor. Ele tentou deixar a história passar, mas sua esposa comprou sua briga.

Outra treta envolvendo a empresária aconteceu durante o quebra-power entre Andreia e Baronesa. As mulheres trocaram ofensas e o clima esquentou, enquanto o veterano tentava manter a paz. Depois da dinâmica, elas acabaram se resolvendo.

Na segunda semana do programa, a dupla foi parar na DR por terem acumulado o saldo mais baixo (R$ 6 mil). Eles se salvaram com a votação do público e foram ovacionados ao entrarem na Mansão Power. No entanto, tiveram uma surpresa com Brenda e Matheus, que eram seus amigos até então. A ruiva e o influenciador tiraram satisfações sobre as declarações deles no programa ao vivo.

O relacionamento dos quatro só degringolou desde esse estranhamento. Andreia e Nahim discutiram com Brenda e Matheus durante uma dinâmica, mas foi na Mansão que o bicho pegou. Certa manhã, enquanto tomavam café, a ruiva e a empresária se desentenderam após a esposa do artista acusá-la de um empurrão. Depois do bate-boca, os maridos tomaram as dores de suas parceiras e quase foram às vias de fato.

Alguns dias depois, quando Bretheus foi salvo da segunda DR, eles brigaram novamente após o influenciador provocar o veterano. "Eles já voltaram no deboche", esbravejou o cantor.

Com uma trajetória animada e marcante, chega ao fim a participação de Andreia e Nahim. Infelizmente, o casal não teve a preferência do público e foi eliminado nesta quinta-feira (26).

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV.