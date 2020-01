Nany People estreia stand-up "TsuNany" no Porto Verão Alegre 2020

publicidade

Nany People estreia o stand-up "TsuNany", nesta quarta-feira, dentro da programação do Porto Verão Alegre 2020. A artista se apresenta às 20h no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 100, Passo d'Areia).

O show relata de maneira diversificada os "malsucedidos hábitos" da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios básicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares, aplicativos e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Neste solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea de intensa interação com o público.

Nany People construiu uma extensa carreira no teatro, rádio e cinema. Já integrou o elenco de diversos programas de TV, como "Goulart de Andrade", "Programa Hebe", "Xuxa Meneghel", "Flash", "A Praça é Nossa", "Cante Se Puder", entre outros.

No teatro, a artista estrelou os espetáculos "Nany People salvou meu casamento", "Então...Deu no que Deu!", "Minhas Verdades", "Nany People - 3 em 1", "Caros Ouvintes" e o musical "Forever Young".

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).