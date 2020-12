Natura Musical completa 15 anos e anuncia 43 novos projetos contemplados

publicidade

Oito artistas e projetos do Rio Grande do Sul foram contemplados pelo programa natura Musical 2020. A lista inclui Bê Smidt – Viridiana; Circuito Orelhas; Dessa Ferreira; Feijoada Turmalina; Gravina DasMina; Lanceiros Negros: aceleradora cultural; Pâmela Amaro - Samba às Avessas e Uma Sinfonia Diferente.

Ao todo foram escolhidos 43 artistas, bandas e projetos de fomento de cenas e redes, inovação e inclusão. Nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 19h30, será feito o anúncio oficialmente e promovido um bate-papo entre Emicida, Gilberto Gil e Ailton Krenak, em uma conversa sobre o legado da música brasileira e o que a cultura representa na atualidade.

Após a conversa, um show de Emicida será transmitido diretamente do palco da Casa Natura Musical, em São Paulo. A transmissão, gratuita, é pelo YouTube.

Em 2020, o Natura Musical oferece R$ 8,5 milhões para o mercado da economia criativa, a maior verba em 15 anos de atividades. Parte do recurso (R$5,5 milhões) será direcionado para os editais, com a seleção direta pela Natura, com o apoio da sua rede de curadores; os outros R$3 milhões serão destinados para fundos de cultura estaduais (RS, MG e BA).

Os 43 projetos foram selecionados entre 3.365 inscritos por meio da curadoria de 29 profissionais do mercado da música, em um processo online que durou um mês. Em 2021, Natura Musical oferecerá R$ 5,5 milhões em patrocínio direto. O programa tem o apoio das leis de incentivo à cultura da Bahia, de Minas Gerais, do Pará e do Rio Grande do Sul.

NACIONAL

Áurea Martins

Bia Ferreira

Bixarte

Circuito ARTI: Autonomia, Restituição, Transformação e Inter-Ação

Crias de Curupira

Juçara Marçal

Kunumi MC

Linn da Quebrada

Mostra Pankararu de Música

Pororoca Sound - Incubadora de Empreendimentos Musicais

Projeto Acesso

Rico Dalasam

TORÜ WIYAEGÜ

BAHIA

Escola Aguidavi do Jêje

Festival Mugunzá de Rap da Bahia

Mahal Pita

Mestre Aurino de Maracangalha

Mercado Iaô

Nara Couto

Rumpilezzinho

Tertuliana Lustosa

MINAS GERAIS

Casa Poça

Coral

Luiza Brina

Mostra Afro Barreiro Alforriado Matias - MABAM 2021

Mostra Negras Autoras

O Som dos Campos

Paisagens Sonoras do Cerrado

Pássaro Vivo

PARÁ

Festival MANA

Festival Psica 2021

Mestras do Pará

Nação Ogan

Nic Dias - Panthera Preta

Sumano MC

RIO GRANDE DO SUL

Bê Smidt - Viridiana

Circuito Orelhas

Dessa Ferreira

Feijoada Turmalina

Gravina DasMina

Lanceiros Negros: aceleradora cultural

Pâmela Amaro - Samba às Avessas

Uma Sinfonia Diferente