NEELIC apresenta peça infantil

A montagem “Traça-Letra e Traça-Tudo” ganha 12 apresentações gratuitas entre hoje e o dia 15 de agosto, de terças a domingos, sempre às 16h, que podem ser acessadas no YouTube do Neelic. Com direção de Desirée Pessoa, a atuação conta com Lauren Braga e Marlon Cruz. A atividade é produzida dentro do projeto Ver a Cena, contemplado pelo edital FAC Movimento, via sistema Pró-cultura–RS–FAC– Fundo de Apoio à Cultura.

Nesta fábula, duas tracinhas amigas, Traça-Letra e Traça-Tudo, moram numa biblioteca e vivem muitas aventuras realizando viagens pelo mundo da imaginação, enquanto descobrem autores, livros e palavras. A concepção do espetáculo prima pelo aspecto lúdico no conjunto de seus elementos.

A carioca Luciana Savaget e o mineiro Ricardo Gontijo, autores de “Traça-Letra e Traça-Tudo”, cederam ao Neelic seu espetáculo para que se concretizasse um sonho: apresentar a primeira montagem para crianças do longevo grupo de Porto Alegre. Além de ser o primeiro infantil é também o primeiro neste formato híbrido, comum aos dias pandêmicos. Assim como tantos grupos e artistas do Brasil, o Neelic emerge de um período complexo, e resiste com as ferramentas possíveis. “Não temos no horizonte o fim desse momento histórico que é a pandemia da Covid-19, mas acreditamos que é necessário nadar exaustivamente até emergir novamente num mar de águas calmas e seguir viagem’, afirma Desirée Pessoa, uma das criadoras e diretoras do coletivo teatral.

A cenografia recria uma biblioteca e os figurinos sempre criativos de Rô Cortinhas dão vida aos personagens multicoloridos. A trilha sonora, composta em vida pela carioca Isolda Bourdot e generosamente cedida por seus filhos ao grupo Neelic, inspira-se no fato de que a música é manifestação artística sempre atrativa para qualquer faixa etária. E para completar, as coreografias da gaúcha Heloisa Bertoli, compõem com a trilha (que inclui reggae, blues, rock e funk) o caráter cômico das cenas.