Negra Li e Ferrugem dividem os vocais em single

Negra Li divide os vocais com Ferrugem em “Eu Preciso Ir”, single com melodia e letra que trazem o R&B com a essência do pagode, tendo como enredo o encerramento de um ciclo da cantora, e ao mesmo tempo saudando parcerias de sucesso no pagode, com Belo e Jeito Moleque.

O single será lançado nesta quinta-feira, dia 19, às 21h em todas as plataformas digitais, e o clipe poderá ser conferido no mesmo dia e horário no canal oficial do YouTube de Negra Li.

A canção fala do momento de libertação de uma relação solitária na qual houve uma entrega profunda sem reciprocidade. Uma inspiração para todos os que precisam encontrar coragem através do amor-próprio para encerrar um ciclo e partir em busca do autoconhecimento.

A canção ganhou versão em videoclipe gravado em São Paulo e dirigido por Malu Alves foi ambientado nos anos 2000 e conta a história de um casal que vive uma história de amor, com lindas cenas de romance. Mas sua história é finalizada pelo encontro do amor-próprio da mulher, que por se entregar e amar demais, precisa ir em busca de sua liberdade.

A cantora conta com 24 anos de carreira, quatro álbuns lançados em carreira solo, acumulando mais de 1.453.267 streams no Spotify se tornando uma das maiores cantoras do país, e uma das maiores referências musicais para a nova geração.