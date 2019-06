Nei Lisboa e Luiz Mauro filho fazem show gratuito em Porto Alegre nesta quinta

publicidade

Porto Alegre poderá curtir os clássicos da carreira de Nei Lisboa e Luiz Mauro Filho, parceiro de longa data do cantor, em um show nesta quinta-feira. A apresentação ocorre, às 20h, no Shopping Paseo Zona Sul (avenida Wenceslau Escobar, 1823), e tem entrada gratuita.

No palco, os artistas fazem um apanhado geral da trajetória e de sucessos de diferentes épocas do compositor caxiense, entre clássicos do início da carreira, releituras de trabalhos anteriores e canções inéditas. O show faz parte da programação especial do projeto Paseo Musical Especial do shopping.

Estão confirmados no repertório clássicos como "Telhados de Paris", "Pra Te lembrar", "Verão em Calcutá", "Pra Viajar no Cosmos", "Relógios de Sol", "Cena Beatnik", "Faxineira" e entre outros.