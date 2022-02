“Nei LisPoa” retorna no calendário dos 250 anos de Porto Alegre

publicidade

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa a(Independência, 75) bre as portas nos dias 18 e 19 de março, às 20h, para a 12ª edição do “Nei LisPoa”. Diferente dos anos anteriores, o espetáculo, criado como um show de verão anual de Nei Lisboa que mescla música, humor e textos, será apresentado durante as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. “Mesmo com o réveillon já distante do calendário, vamos manter a tradição de todos esses anos”, revela o compositor. Os ingressos, à venda pela plataforma Sympla.

Criado em janeiro de 2010, o projeto seguiu ininterrupto até 2020, quando por conta da pandemia de Covid-19 infelizmente não ocorreu no verão de 2021. Este ano, o projeto será realizado no mês de março, próximo ao aniversário da cidade, que será tema do repertório e roteiro do espetáculo. Acompanhado de Giovanni Berti (percuteria, vocais), Luiz Mauro Filho (teclado, vocais) e Paulinho Supekovia (guitarra, vocais), o artista apresentará pela primeira vez canções do EP “Pandora”, lançado em dezembro último nas plataformas de streaming, com cinco faixas inéditas (todos os detalhes do disco podem ser conferidos no site oficial www.neilisboa.com.br). E deve ainda levar ao palco um pouco do “Em casa e (ao) vivo”, programa que Nei e Cintia Belloc conduziram pela internet com muito sucesso durante a pandemia.