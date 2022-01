Nenhum de Nós “Acústico 25 Anos” é transferido

publicidade

A produtora Eduardo Holmes Produções informa que a apresentação única do show “Acústico 25 Anos” do grupo Nenhum de Nós, que estava programada para o dia 5 de fevereiro, no Teatro Bourbon Country, foi transferida para o dia 18 de março no mesmo local. A alteração da data se dá em decorrência do aumento da variante Ômicron no Rio Grande do Sul.



As vendas para o show continuarão operando normalmente através da plataforma uhuu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, de segundas a sábados, das 13h às 21h, e domingos e feriados das 14h às 20h. Os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data. Dúvidas sobre o evento podem ser dirimidas pelo e-mail faleconosco@opusentretenimento.com; e sobre os ingressos, através do e-mail: falecom@uhuu.com.