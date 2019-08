Netflix anuncia que quarta temporada de "3%" será a última

publicidade

A Netflix anunciou que a quarta temporada de "3%" será a última da série. A data de estreia deve ocorrer só em 2020. O anúncio foi feito através do Twitter.

A série foi a primeira original brasileira da Netflix e fez sucesso no exterior. O elenco principal conta com os nomes de Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente, Laila Garrin, Bruno Fagundes, Thais Lago, Cynthia Senek e Rafael Lozano.

Muito feliz de anunciar que 3% tá indo pra quarta e última temporada e que todo mundo vai poder acompanhar como essa história maravilhosa termina. É minha primeira série original brasileira e eu já tô emocionada só de pensar na derrubada do Conselho! — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) August 28, 2019

Durante um evento em março deste ano, Greg Peters, chefe de produção da Netflix, contou que "3%" incentivou a empresa a investir em conteúdo original internacional. "Lançamos a primeira temporada em 2016 e fez um grande no Brasil, mas também encontrou uma grande audiência fora do Brasil. Ficamos empolgados e encorajados por isso, para continuar investindo em outras séries ao redor do mundo", disse.

Em "3%", a história se passa em um mundo distópico, no qual o Brasil é divido em uma minoria muito rica que vive isolada em uma ilha, enquanto a população vive na miséria.