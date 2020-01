Netflix divulga trailer da segunda temporada de "Sex Education"

publicidade

A Netflix divulgou, nesta terça-feira, o trailer da segunda temporada de "Sex Education". Nesta nova fase da série criada por Laurie Nunn, os jovens passarão por descobertas emocionais, reencontro com antigos amigos e a chegada de novos amores.

Na prévia, Otis (Asa Butterfield) precisa lidar não só com a sua mãe, a terapeuta sexual Jean (Gillian Anderson), palestrando em sua escola sobre sexo, como também com o seu relacionamento com Ola (Patricia Allison) e a volta da sua amiga Maeve (Emma Mackey). A rotina do local também é afetada por um surto de clamídia e a chegada de novos estudantes.

A primeira temporada de "Sex Education" está disponível na Netflix e os novos episódios estream no dia 17 de janeiro.

Confira o trailer