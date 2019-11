Netflix fará "Um tira da pesada 4" com Eddie Murphy

publicidade

A Netflix produzirá um quarto episódio de "Um tira da pesada", 25 anos após a estréia do último filme desta franquia, e Eddie Murphy retornará para encarnar o protagonista. Um porta-voz da Paramount disse à AFP que o estúdio vendeu os direitos de produção para a plataforma, confirmando informações do Hollywood Reporter. Murphy retornará ao papel do divertido detetive Axel Foley, como fez nas três primeiras produções.

A Paramount considerou por um tempo a produção de "Beverly Hills Cop 4" (título original), mas finalmente desistiu em 2016. Os três primeiros filmes, lançados em 1984, 1987 e 1994, arrecadaram US$ 735 milhões em bilheteria global e catapultar Murphy, conhecido por seus papéis em "Um príncipe em Nova York" e "48 horas", ao posto de superstar.

Segundo The Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer, que dirigiu os dois primeiros filmes da série, estará associado à produção desta nova parcela. Essa é uma boa operação para a Netflix, que mantém vias de acesso aos estúdios de Hollywood no momento em que a Disney, que acaba de lançar sua própria plataforma de streaming, tem a exclusividade de seus estúdios e produções da Fox.