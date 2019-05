Nickelodeon divulga primeira imagem do live-action de "Bob Esponja"

publicidade

Duas décadas depois da estreia, "Bob Esponja, calça quadrada" ganhará uma versão live-action. O episódio especial marca as comemorações do aniversário de 20 anos do desenho animado. "SpongeBob's Big Birthday Blowout" terá uma hora de duração. A primeira imagem da produção foi divulgada pela Nickelodeon nesta quarta-feira.

A produção vai misturar animação e a atuação dos dubladores que dão voz aos personagens do desenho em inglês: Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick Estrela), Rodger Bumpass (Lula Molusco), Clancy Brown (Seu Siriguejo), Carolyn Lawrence (Sandy) e Mr. Lawrence (Plankton). Os atores Jack Griffo, Daniella Perkins e Kel Mitchell farão uma participação especial na produção.

"É tão incrível estar de volta para fazer parte do especial do 20º aniversário. Eu tenho que interagir com Tom Kenny e Bob Esponja", comemorou David Hasselhoff, que também estará na edição especial, segundo informações da Variety. O ator interpretou ele mesmo no longa "Bob Esponja: O Filme".

O live-action será exibida no dia 12 de julho, nos Estados Unidos. Em fevereiro deste ano, a Nickelodeon exibiu episódios inéditos do desenho para iniciar as comemorações de aniversário.