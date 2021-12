Nina Nicolaiewsky faz show de lançamento 'Receita de Casa'

publicidade

De passagem por Porto Alegre, Nina Nicolaiewsky faz show nesta quinta-feira, dia 16, às 21h, no Espaço 373, para lançar "Receita de Casa". O EP, disponível nas plataformas digitais, foi gravado na Espanha, onde a ela acaba de concluir seu Master em Performance Contemporânea, na Berklee College of Music. Parte visual do Master foi produzida na Serra gaúcha e traz a participação e interpretação de sua mãe, a atriz Márcia do Canto.

Na apresentação, acompanhada por Julia Pianta (bateria e percussão), Lucas Brum (guitarra) e Marcelo Caminha (baixo), Nina apresenta seu repertório autoral e releituras com linguagem que dialoga com o samba jazz.

O processo de gravação de 'Receita de Casa' teve várias reflexões da artista sobre gravar música brasileira fora do Brasil. Entre as canções, 'Nem Tudo' foi composta em parceria com Rita Zart, no projeto Concha, financiado pela Natura, que reuniu 15 compositoras de Porto Alegre em 2019. 'Intro' e 'Pode ser' contaram com as participações do baixista e vibrafonista Brandon Atwell, do trombonista Sam Rowley, ambos norte-americanos, e do baterista brasileiro Pedrinho Augusto.

Serviço

Nina Nicolaiewski apresenta o EP Receita de Casa

Horário: 21h Onde: Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373)

Reservas antecipadas pela plataforma Eventbrite. Obrigatório o comprovante de vacinação.