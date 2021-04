No comando do "Canta Comigo 3", Faro dá dica para candidatos

publicidade

A terceira temporada do Canta Comigo estreou neste domingo (25), na Record TV, sob o comando de Rodrigo Faro. Vale lembrar que o apresentador já esteve à frente do Canta Comigo Teen, a primeira versão infanto-juvenil do formato no mundo.

Com a experiência no currículo, Faro deu uma dica para os participantes que vão subir no palco e encarar o desafio de se apresentar em rede nacional de televisão e tentando agradar os 100 jurados.

"A dica pra quem sobe aqui no palco é a seguinte: divirta-se. Se você se divertir, você vai divertir e emocionar os jurados também", declarou o apresentador em entrevista ao programa Hoje em Dia.

O artista também avaliou que a participação dos candidatos no reality vai além da música e da trajetória profissional.

"Cada um tem sua batalha, sua luta e a música de alguma forma faz parte da vida de todos os cantores que vão participar e subir nesse palco aqui."

A novidade no júri para esta terceira temporada são os nomes da premiada dupla Caju e Castanha, que ficou conhecida pelos repentes, e do sertanejo Mariano, da parceria musical com Munhoz e ex-peão da 12ª edição de A Fazenda.

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay (ex-Endemol Shine Group). Tem direção-geral de Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da Record TV, e direção de Marcelo Amiky.

O programa é gravado nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, ABC paulista, com produção da Endemol Shine Brasil.

As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019) em 2018 e 2019. No final de 2020, o formato ganhou a primeira versão infanto-juvenil do mundo, o Canta Comigo Teen.

O Canta Comigo 3 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da Record TV.