No "Hora do Faro", Liziane Gutierrez fala sobre a sua eliminação de "A Fazenda 13"

Vai ter muita polêmica e diversão no Hora do Faro deste domingo! Neste fim de semana, o programa retoma o quadro A Fazenda – Última Chance, em que um grupo de jornalistas e ex-peões fica cara a cara com o eliminado mais recente de A Fazenda 13, representando o público e perguntando tudo o que o Brasil quer saber sobre o participante e seu confinamento na sede rural.



Na reestreia do quadro, o apresentador Rodrigo Faro recebe Liziane Gutierrez, peoa menos votada pelo público na roça de quinta-feira (23). A influencer bate um papo com os colunistas Chico Barney, Leo Dias e Keila Jimenez; e com Lucas “Selfie” Maciel, ex-Fazenda 12 e ex-explorador da Ilha Record.



Ao longo da conversa, assuntos polêmicos não faltaram, inclusive sobre a vida de Liziane antes do confinamento. Ao ser questionada sobre isso, a morena deixou claro: “Eu falei isso no começo, para as pessoas me amarem ou me odiarem pelo que eu era, não por uma festa’. E mais: “Puxar o saco de alguém para me manter ali, isso eu jamais faria”.



Liziane também vai conhecer a reação dos peões quando souberam de sua saída e tudo o que falaram dela pelas costas, além de encarar a Máquina da Verdade, na qual um especialista analisa se ela é honesta ou não sobre certos episódios.



A morena ainda tem a tarefa de eleger qualidades e defeitos para os colegas que ficaram na sede. Neste trecho, comentou sobre Nego do Borel: “Eu falei algumas vezes que não sentia verdade [nele]. Eu não sei, quando ele chorava, se tava chorando para as câmeras ou se ele tava chorando porque o coração dele mandava ele chorar.”



Por fim, Faro conduz uma dinâmica ao vivo que deve mexer com a emoção dos peões na sede, momento em que a eliminada pode lançar chamas em Itapecerica!

Paredão dos Famosos - Final de Temporada

Ainda no domingo, o Hora do Faro também exibe o último episódio da primeira temporada do Paredão dos Famosos.

Desta vez, quem joga é Sylvia Araújo, mais conhecida como Sylvia Design, com a participação de Felipe Bronze, apresentador do Top Chef Brasil 3; o cantor Belo; os apresentadores Celso Zucatelli e Amin Khader, os humoristas Ceará e Gui Santana; e Lucas Maciel.

Os artistas se juntam a Sérgio Mallandro, o humorista Tirullipa e a apresentadora Fabiola Gadelha, membros fixos do quadro.

No palco, o público acompanha a atração musical Queen Celebration in Concert, grupo que faz uma imersão musical na obra da banda Queen, uma das maiores de todos os tempos, interpretando um de seus números.



O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h15min, na Record TV. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.