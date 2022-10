No programa "A Fazenda", Bia Miranda vence prova e três peões estão na roça

publicidade

A noite da quarta-feira, 12, foi típica em "A Fazenda: prova do fazendeiro". Na ocasião, Bia Miranda, Tati Zaqui e Bárbara Borges disputaram pelo título e, consequentemente, a chance de escapar da roça desta semana. A prova em questão exigiu reflexo e pontaria das participantes. Após uma disputa acirrada com Tati, Bia levou a melhor, garantindo a vitória e fazendo seu grupo de amigos vibrar com a volta para a sede.

Com o resultado, Bia está fora da roça e, ainda, com imunidade e o direito de indicar algum peão para a próxima berlinda.

Sendo assim, além de Tati e Bárbara, Vini Buttel, vetado da prova, formam a roça desta semana.

A eliminação de um deles ocorre ao vivo na noite desta quinta-feira, 13.