Norah Jones lança seu primeiro álbum de Natal

publicidade

A cantora norte-americana Norah Jones lança seu primeiro álbum natalino “I Dream Of Christmas”, pela Universal Music, via Blue Note Records.

Norah Jones, multi-vencedora do Grammy Awards, gravou uma coleção de covers de clássicos natalinos ao lado de suas próprias canções originais com o tema de Natal. Os covers apresentados no álbum incluem Winter Wonderland e Run Rudolph Run.

Na faixa de abertura do álbum, “Christmas Calling (Jolly Jones)” original de Norah, ela expressa um profundo desejo por alegria e companheirismo nas festas de fim de ano. “ Eu quero ouvir a música tocar / Eu quero dançar e rir e balançar / Eu quero um feliz feriado de Natal .”

"I Dream Of Christmas" está disponível em vinil, CD e download digital.