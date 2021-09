Nova empresa deve operar salas que eram do Espaço Itaú de Cinema em Porto Alegre

publicidade

Desde ontem, as salas do Espaço Itaú de Cinema não estão mais funcionando em Porto Alegre. A explicação da empresa chegou por meio de um comunicado, em que diz que “está reorganizando sua estratégia de difusão de audiovisual no país. A nova diretriz prevê a intensificação de atuação em plataforma digital, para ampliar o alcance e acesso, e a revisão da rede física de salas de exibição”.

Com a nova diretriz, a partir desta quinta-feira, dia 16, as salas das praças de Salvador, Curitiba e Porto Alegre, que vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019, tiveram as suas atividades encerradas. As três unidades da rede de São Paulo (Augusta, Frei Caneca e Shopping Bourbon), Rio de Janeiro e Brasília permanecem funcionando. Com a nova configuração, a rede passa a contar com cinco complexos e 40 salas. São 25 em São Paulo (cinco na unidade Augusta, nove na unidade Frei Caneca e 11 na unidade Shopping Bourbon), nove em Brasília e seis no Rio de Janeiro. Deixam de integrar a rede 17 salas: quatro em Salvador, cinco em Curitiba e oito em Porto Alegre.

A rede está intensificando a atividade de difusão digital por meio de parceria com a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, que oferece programação gratuita de filmes e audiovisuais brasileiros na web. Com a sinergia entre a rede física e a plataforma digital, o Espaço Itaú de Cinema exibirá projetos curatoriais no Itaú Cultural Play, iniciativa inaugurada em agosto com a exibição da Mostra Ugo Giorgetti, que fica em cartaz até outubro. Novos filmes com esta assinatura serão exibidos a cada dois meses.

NEGOCIAÇÃO - Após uma negociação à tarde, o empresário Adhemar Oliveira e o Espaço Itaú lançaram novo comunicado, informando que chegaram a um acordo que transfere a operação de cinema do Bourbon Shopping Country para a nova empresa liderada por Adhemar, que passará a operar o cinema sem a bandeira Espaço Itaú. O complexo permanecerá fechado para a realização de obras e mudanças necessárias, como a troca da programação visual e adequação de sistemas digitais. O nome da nova empresa não foi divulgado até o momento. A reabertura está prevista para breve.

Conforme a segunda nota, "a programação continuará no espírito de conjugar todas as cinematografias do mundo, do cinema comercial aos filmes independentes europeus e brasileiros, mantendo os projetos que formam novas plateias (clube do professor, escola no cinema) e difundindo cultura para todas as idades".