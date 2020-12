Nova HQ de "1984" será lançada em 2021

publicidade

O clássico "1984" de George Orwell entra em domínio público em 2021. Por causa disso, as editoras começam a organizar seus catálogos e novas opções de traduções e edições devem ser lançadas.

A Nova Fronteira se prepara para lançar em março uma versão em HQ de "1984". A adaptação é assinada pela dupla francesa Sybille Titeux de La Croix (roteiro) e Amazing Ameziane (ilustrações) - responsáveis por "Miss Davis - A Vida" e as Lutas", de Angela Davis, lançado este ano.

Versão brasileira

A adaptação brasileira de "1984" para os quadrinhos feita pelo artista paulistano Fido Nesti foi adotada como a oficial do espólio de George Orwell, por ter sido a preferida dos herdeiros dentre todas lançadas no mundo. A obra saiu este ano, o último em que os direitos autorais de Orwell ainda estão protegidos, e quando completam os 70 anos da morte do escritor.

"1984"

A trama conta a história do angustiado Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceânia, ter uma mente livre é considerado crime gravíssimo. Numa sociedade em que a mentira foi institucionalizada, Winston se rebela e, em seu anseio por verdade e liberdade, arrisca a vida ao se apaixonar por uma colega, a bela Julia, e se voltar contra o poder vigente. Lançado por Orwell, em 1949, o romance costuma ser descrito como uma “ficção distópica”.