Nova temporada de "Ozark", da Netflix, ganha teaser e data de estreia

A Netflix divulgou fotos e teaser da terceira temporada de "Ozark", série de drama vencedora do Emmy que tem no elenco os atores Jason Bateman e Laura Linney. Segundo a plataforma, a nova leva de episódios chega ao serviço de streaming em 27 de março. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.

A trama conta a história de Marty (Bateman), um consultor financeiro que mora no subúrbio de Chicago. Ele precisa lavar US$ 500 milhões para aplacar a ira de um poderoso traficante de drogas. Por conta disso, ele arrasta a esposa, interpretada por Linney, e os filhos para os montes Ozark, um local remoto e próximo da natureza no interior do Missouri.

"Seis meses depois, o cassino está em funcionamento, mas Marty e Wendy estão lutando pelo controle do destino da família. Marty prega mantendo o status quo. Ajudada por uma aliança com Helen e o líder do cartel de drogas Omar Navarro, Wendy planeja expansão. Mas quando o irmão de Wendy, Ben, chega à cidade, a vida de todos é jogada no caos", informa a sinopse da terceira temporada de "Ozark" divulgada pela Netflix.

Na premiação do Emmy que ocorreu ano passado, a série criada por Bill Dubuque e Mark Williams recebeu o prêmio de Melhor Direção, enquanto Julia Garner foi escolhida como Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por interpretar a aprendiz de Marty, Ruth Langmore.

Elogiada pela crítica especializada, "Ozark" foi inicialmente comparada à série "Breaking Bad", por ter um personagem principal que retrata um homem de meia-idade que se envolve com o crime.

