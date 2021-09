“Novas Anitas” debate papel das mulheres na sociedade gaúcha

publicidade

Lutar por igualdade e justiça hoje é tão atual quanto há 200 anos quando Anita Garibaldi juntou-se à Revolução Farroupilha para defender seus ideais. O paralelo entre os enfrentamentos vividos pelas mulheres ao longo dos tempos é o foco do projeto cultural Novas Anitas, apresentado pelo DTG Morro da Tapera, em mais uma edição virtual dos Festejos Farroupilhas. Organizada pela Associação dos Servidores da Justiça do RS, a programação começa hoje e segue até a próxima sexta, 17 de setembro, pelos canais de YouTube, Facebook e Instagram da entidade.

A construção do projeto é baseada na cartilha educacional desenvolvida pela ASJ, que resume a vida e a trajetória da homenageada. “Nosso projeto cultural é tradicional na Semana Farroupilha e sempre busca trazer um recorte pertinente ao tema proposto pelo MTG, e neste ano não seria diferente. É uma oportunidade de desnudar as mazelas de nossa própria sociedade e valorizar o feminino”, destaca o vice-presidente da ASJ e coordenador do projeto, Luis Fernando Alves da Silva.

A abertura hoje é com o "Quiz Anita Garibaldi, no Facebook e Instagram da ASJ. Amanhã será a vez da live teatral "Anita uma Mulher à Frente do seu Tempo", ´para o público jovem, sobre a relação entre Anita e Giuseppe Garibaldi unindo humor, história e reflexão. A transmissão será pelo Youtube da entIdade, onde ocorre na quinta "Novas Anitas", o ponto alto do evento. O bate-papo sobre empoderamento feminino e a atuação da mulher na sociedade gaúcha contará com a presidente da Ação da Mulher Trabalhista, Miguelina Vecchio, que é vice-presidente nacional do PDT; a presidente do Cpers, Helenir Schurer; e a voluntária e alfabetizadora de mulheres adultas, Denise Mendes. Na quarta, dia 15, o foco serão dicas na dramaturgia e na literatura sobre a personagem revolucionária. O encerramento, dia 17, será com vídeo institucional DTG Morro da Tapera.

A Semana Farroupilha da ASJ ainda conta com concurso cultural voltado para crianças e adolescentes, que terá como grande prêmio um notebook. Vence quem acertar mais questões de um quizz on-line sobre Anita Garibaldi. O questionário ficará aberto até o dia 20 de setembro e os resultados serão divulgados pela entidade nos canais de comunicação no dia 22 deste mês. Em eventual empate, o prêmio será sorteado entre os vencedores.