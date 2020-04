Novas séries da Netflix podem não ter dublagem por conta de coronavírus

publicidade

Algumas produções recém-adicionadas ao catálogo da Netflix não possuem a opção do idioma português. Em um aviso, a empresa afirmou que, no momento, “a prioridade é a saúde dos dubladores”. A pandemia do novo coronavírus afetou inúmeros setores, dentre eles, o cinematográfico. Vários filmes foram adiados e a produção de outros, interrompida. O serviço de dublagem também foi atingido.

Filmes como "Milagre na Cela 7" e "Coffee & Kareem" não oferecem a opção do áudio em português. Assim, os assinantes que desejam assisti-los, precisam aderir às legendas. O mesmo aconteceu com o novo reality de sucesso da plataforma, "Brincando com Fogo". A partir do episódio seis, a dublagem fica indisponível.

A Netflix não é a única empresa a estar com as dublagens canceladas. Com a recomendação do distanciamento social, outros estúdios de dublagem suspenderam seus trabalhos, até que tudo volte à normalidade. Embora nem todos gostem de assistir filmes e séries legendadas, não há o que fazer. A ocasião pode servir para rever sua escolha e optar para ouvir o som original das produções.