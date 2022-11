Novembro Negro no Vila Flores com ações culturais gratuitas

publicidade

No sábado, dia 26 de novembro, das 14h às 20h, o centro cultural Vila Flores e a associação de afroempreendedorismo Odabá buscam seguir fomentando reflexões sobre as questões raciais e celebrando a vida e a cultura negra através de um evento com diversas atividades abertas ao público.

A programação inicia às 14h, com feira de afroempreendedores e visitação à exposição artística “Árvore do Mundo”, de Kaindé Arvoredo. Às 15h, é realizado um passeio pelos prédios do complexo arquitetônico Vila Flores e, logo depois, as crianças são convidadas a assistir a uma contação de histórias afroreferenciadas, conduzida pelo coletivo Mães Pretas.

Às 18h, a Cia de Dança Brazil Estrangeiro apresenta o espetáculo “Favela é Luxo, Favela é Potência” em um mergulho no universo dos ritmos afro-brasileiros.

No encerramento, show da cantora paraense Raquel Leão, que traz a sua música afro-brasileira amazônica, cheia de sotaques e influências do norte e do sul, em um show autoral forte, contundente, amoroso e feliz. Recheado de músicas inéditas e carregando as impressões de uma mulher preta.

A entrada é gratuita e o acesso é pela Rua São Carlos, 759, bairro Floresta. Não é necessário realizar inscrições prévias para participar das atividades. O evento acontece mesmo em caso de chuva.

Programação:

14h às 20h: Feira de afroempreendedores, feira gastronômica e visitação à exposição artística “Árvore do Mundo”, de Kaindé Arvoredo

15h: Visita mediada aos prédios do Vila Flores

15h30: Contação de histórias afroreferenciadas, com o coletivo Mães Pretas

16h30: Roda de conversa sobre afroempreendedorismo, com responsáveis pelas iniciativas Itanajara Beauty e Casa do Servidor e do Aposentado

18h: Espetáculo de dança “Favela é Luxo, Favela é Potência”, da Cia Brazil Estrangeiro

18h30: Show de Raquel Leão