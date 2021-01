Novidades da série de animação 'Boris e Rufus'

publicidade

A nova temporada da série de animação “Boris e Rufus”, da produtora catarinense Belli Studio, estreia nos canais da DisneyXD do Brasil e da América Latina neste dia 4 de janeiro. Também nesta segunda-feira, a Belli Studio promove uma live com a presença do diretor geral da série, Rubens Belli, da responsável pelo casting e direção de voz, Melissa Garcia; do roteirista e supervisor de roteiros Maicon Tenfen, de Caio Guarnieri, voz original do personagem Rufus; da criadora e designer de personagens, Elisa Baasch, e da produtora executiva da Belli Studio, Aline Muxfeldt S. Belli. O evento ocorre, às 17h, pelos canais www.youtube.com/BoriseRufus.

A série de animação 2D retrata as aventuras de Boris, um cachorro ranzinza, e Rufus, um furão empolgado que acredita ser um cachorro. Ambos vivem no quintal de Enzo, um adolescente apaixonado por sua vizinha, Jennifer, dona de um gato famoso da Internet, o Leopoldo. Na ausência dos donos, os animais deixam de se comportar como amigos de estimação e utilizam aparelhos eletrônicos, acessam a web dos animais, jogam videogames e fazem travessuras.

A produtora executiva, Aline Muxfeldt S. Belli, comenta que os novos episódios trazem algumas novidades. “Esta temporada contará com maior presença dos adolescentes da série: o Enzo e a Jennifer. Alguns personagens dos episódios anteriores que tiveram participação especial estarão mais destacados também, e vamos conhecer um pouco mais da história de personagens coadjuvantes como a da encantadora peixinha Yuko”, explica.