Novo álbum de Anitta, "Versions of Me" tem famosos gringos e músicas em três idiomas

publicidade

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs de Anitta finalmente está chegando. Nesta terça-feira, dia 12, a brasileira lança o álbum "Versions of Me". Puxado pelo sucesso do mega-hit "Envolver", que chegou ao topo das paradas mundiais, o novo projeto mudou de nome, de capa e até de conceito. O trabalho vai contar com participações de famosos como Cardi B, Khalid e MC Kevin O Chris, além de ter músicas em três idiomas.

Tchau, Girl From Rio!

"Versions of Me" antes se chamava "Girl from Rio" e prometia exaltar as raízes brasileiras de Anitta, mas a cantora surpreendeu ao anunciar que tinha decidido mudar o nome e até o conceito do projeto. Além disso, ela escolheu trabalhar com uma capa que traz um lado bem-humorado. A cantora respondeu às críticas pela nova direção do álbum: "Mudei o nome. Fazia mais sentido".

Montagem R7/Divulgação/Reprodução YouTube

Capa polêmica

Nas redes sociais, a capa de "Versions of Me" dividiu opiniões. Muitos internautas, incluindo vários fãs de Anitta, não gostaram do resultado, criticando a montagem que transforma a cantora em bustos de estátuas. De acordo com ela, a ideia do álbum e da capa é mostrar sua versatilidade, já que ela canta diferentes ritmos em diferentes idiomas e também mudou bastante com o passar dos anos, devido aos tratamentos estéticos e cirurgias plásticas



"Nos outros países não é assim, as pessoas não são abertas quanto às plásticas dessa forma, não são abertas quanto aos próprios defeitos, quanto a rir de si mesmos. A estratégia por trás do álbum é ter o que falar nas entrevistas, é conseguir ter um assunto sobre o álbum que mantenha o lado que é o engraçado, a polêmica, o que viralize, que renda entrevistas de todos os tipos e passe mensagem pras pessoas de não se levar tão a sério, rir de si mesmo", explicou ela durante uma live.

Celebridades embarcam no meme

A estratégia de Anitta, em busca de fazer a capa viralizar, parece ter dado certo, já que muita gente entrou na onda de criar as próprias versões para o trabalho. Famosos como Maisa, Ronaldinho Gaúcho, Gaby Amarantos, Lele Pons e GKay ganharam montagens com a capa do álbum. E Anitta celebrou que a arte foi comentada também em outros países: "Vocês viram o 'kikiki' que a capa do meu álbum começou a dar nos programas de fora do Brasil espontaneamente?"

Três idiomas

Mostrando a versatilidade que queria com a capa, Anitta canta em inglês, espanhol e também em português no novo álbum. Das já conhecidas do público, "Boys Don't Cry" é uma das representantes em inglês. Em espanhol, o sucesso "Envolver" é o grande hit do projeto até agora. Já em português, a faixa "Que Rabão" deve representar o funk brasileiro.

Muitos famosos gringos

As parcerias gringas superam as brasileiras em quantidade no "Versions of Me". São oito artistas de fora do Brasil: os porto-riquenhos Chencho e Myke Towers, os estadunidenses Ty Dolla $ign, Khalid, YG, Saweetie e Cardi B e o britânico Afro B. Já os brasileiros que representam o país são Papatinho e Kevin O Chris, além dos vocais de Mr. Catra, que morreu em 2018.

Homenagem a Catra

Nas redes sociais, Anitta revelou que Catra gravou uma música com Papatinho antes de falecer e esse é o som de "Que Rabão", que está no novo álbum. A cantora explicou a homenagem: "Decidi que esta será a única música em português do álbum. E agora vocês sabem o porquê. E vocês terão o prazer de ouvir novamente sua voz icônica em uma nova faixa. O resultado está incrível".

Performances nos EUA

Para a divulgação do "Versions of Me", Anitta deve se apresentar em alguns eventos e programas da TV dos EUA, como o "The Late Show With Stephen Colbert". Ainda em abril, a poderosa também será uma das atrações do festival Coachella, ao lado de grandes nomes internacionais como The Weeknd, Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat e Karol G.

Envolver é hit

O trabalho inédito já chega com um grande hit entre as faixas. Além de "Me Gusta", com Cardi B e Myke Towers, que conta com mais de 140 milhões de visualizações no YouTube, a canção "Envolver" se tornou um verdadeiro fenômeno mundial, assumindo o topo das paradas globais. Anitta virou a primeira artista do Brasil a assumir o primeiro lugar das mais tocadas do mundo na plataforma de streaming Spotify. A canção em espanhol segue quebrando recordes e estreou na "Billboard Hot 100", parada mais disputada dos EUA.