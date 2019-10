Novo projeto de Nico Bueno estreia com integrantes do Marmota Jazz

publicidade

O músico Nico Bueno estreia o seu novo projeto musical com um show nesta sexta-feira, às 21h30min, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373, Floresta), em Porto Alegre.

O contrabaixista e integrante do Delicatessen realiza a primeira edição do "Nico Bueno Convida" com Leonardo Bittencourt e Bruno Braga do Marmota Jazz. Os ingressos estão à venda no site Evenbrite nos valores de R$ 30 (antecipados) e R$ 40 (na hora).

No repertório do show, estarão presentes temas de Hermeto Pascoal, Tom Jobim, Nelson Cavaquinho e Egberto Gismonti.

Nico Bueno tem três CDs gravados e recebeu duas vezes o Prêmio da Música Brasileira e, também, o Prêmio Açorianos. Integrou por quase 10 anos a banda Nenhum de Nós e tocou ao lado de nomes, como Nei Lisboa, Luis Carlos Borges e Renato Borghetti. Recentemente, foi premiado como melhor instrumentista do 12º Festival de Música de Porto Alegre.