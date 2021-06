Nuno Ramos mostra e performa a sua arte

publicidade

“Dito e Feito – Aos Vivos, Porto Alegre”, de Nuno Ramos, é inaugurada hoje no Instituto Ling. A exposição reúne uma performance inédita homônima, pensada especialmente para o centro cultural, e outras 11 obras: a instalação em áudio “Carolina”, que já esteve no Instituto Tomie Ohtake em 2006, o filme “Iluminai os Terreiros” e outros nove registros de performances apresentadas durante a carreira do artista, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor.

A performance poderá ser conferida ao vivo pelo canal do YouTube somente nesta terça-feira, das 19h às 21h, e de quarta a sexta-feira, das 17h às 22h. A obra faz parte da série de performances “Aos Vivos”, que o artista iniciou em 2018, trabalhando com a palavra, o tempo presente e suas contradições. O conjunto de trabalhos reunia, até agora, o mesmo procedimento, com atrizes e atores escutando ao vivo, com um fone de ouvido, determinada programação da televisão e repetindo, em outra situação cênica, o que escutaram. Na performance realizada na capital gaúcha, as atrizes Patsy Cecato, Nelly Coelho, Margarida Peixoto e o ator João Lucas reproduzirão as falas o que uma equipe nas ruas de Porto Alegre, formada pelos artistas Lucas Sampaio e Betina Camara, captura.

A primeira improvisação com os atores será feita a partir da palestra de abertura. O bate-papo terá participação de Nuno Ramos, do curador Tiago Mesquita, do diretor artístico do Porto Alegre em Cena, Fernando Zugno, e da coordenadora da programação cultural do Ling, Laura Cogo. Após as exibições ao vivo, o registro da performance inédita poderá ser assistido na galeria do Ling, onde as demais obras também podem ser vistas.

A mostra fica em cartaz até o dia 18 de setembro, com horários sem mediação de segunda a quinta-feira, das 14h às 19h, e com mediação nas sextas-feiras, às 16h30 e 18h30, e nos sábados, às 15h, 16h30 e 18h30. Por causa da pandemia é necessário agendamento pelo site do Ling.