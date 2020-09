O ator Gabriel Braga Nunes canta poemas de Shakespeare

publicidade

Conhecido como ator de novela e filmes, Gabriel Braga Nunes apresenta “Antique Song”, canção composta a partir de sonetos de William Shakespeare. Inspirado pelo conteúdo dramático dos poemas do bardo inglês e sua paixão por rock, o artista embarcou em um longo processo de composição para musicá-los

Shakespeare é conhecido por suas obras no teatro, mas também escreveu 154 sonetos. “Antique Song” apresenta o “Soneto 17”, que oferece uma poesia como uma forma de eternidade. A beleza e as qualidades do ser amado são tão sublimes, que o dramaturgo teme ser desacreditado no futuro. Mas mesmo assim, escreve, tentando conceber em versos o tamanho de seu amor.

O single anterior lançado por Gabriel Braga foi “All in war”. Em ambas as canções, a arte é apresentada como possibilidade de redenção e transcendência e uma possibilidade de eternidade. O que pode acontecer através dos filhos.

Em “Antique Song”, Gabriel Braga traz sua filha Maria, de 6 anos de idade, para fazer uma participação especial. Os arranjos foram feitos em parceria com Luíza Lapa (que Gabriel conheceu fazendo o musical "A Noviça Rebelde") e Leo Mayer (da banda Hurricanes).