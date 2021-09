O audiovisual levado às escolas do interior gaúcho

publicidade

"Câmera Causa Na Escola" é parte do projeto de empoderamento "Câmera Causa", que chega a mais uma edição, levando oficinas de audiovisual para adolescentes de 12 escolas, em 12 cidades do interior gaúcho. Realizado com recursos do Pró-Cultura RS – Fundo de Apoio à Cultura, leva o empoderamento audiovisual a grupos de vulnerabilidade social, escolas públicas, coletivos e demais projetos sociais que queiram dar mais visibilidade às suas causas. A iniciativa parte do princípio que todos temos um dispositivo móvel que é também uma câmera, uma distribuidora e uma exibidora de conteúdo.

As oficinas visam capacitar professores e estudantes na realização de curtas de ficção, documentários, clipes, reportagens, tutoriais e animações através de dispositivos móveis. O circuito teve início no último dia 13, nas escolas Jardim Planalto, de Esteio e Rubén Darío, em Sapucaia do Sul. Após os três encontros presenciais com os realizadores, Gustavo Spolidoro e Lucas H. B. Sant’Anna, onde são abordados conteúdos sobre o audiovisual, é feita uma consultoria online para ajudar nos projetos e ainda uma sessão on-line com a presença de convidados e familiares, para a exibição de suas produções. “As sessões do Câmera Causa trazem sempre muitas surpresas, emoção e algumas polêmicas saudáveis”, ressaltou Gustavo.

Nos dias 21 e 23 de setembro, a atividade passou pelas escolas Campos Verdes, de Alvorada e Neuza Brizola, em Cachoeirinha. De 4 a 6 de outubro será a vez de Bento Gonçalves (Landell de Moura), Farroupilha (Colégio Estadual Farroupilha), Pelotas ( Areal) e Rio Grande (Roberto Bastos Tellechea) receberem o projeto. Tramandaí (Nossa Senhora Aparecida), Capão da Canoa (Instituto Estadual Riachuelo), Cruz Alta (Prof. Annes Dias) e Ijuí (Emil Glitz) finalizam o circuito, de 25 a 27 de outubro. Para o encerramento, em dezembro próximo, está previsto um festival com todas as produções criadas. A ideia é que seja dividido em etapas, com escolhas populares e do júri, além de premiações concedidas por parceiros e amigos do projeto. As produções serão exibidas em playlists no canal do Câmera Causa no YouTube e, em breve, no site oficial do projeto, que está prestes a ser lançado reunindo os trabalhos anteriores.

Concebido por Gustavo, Lucas e Jade Fucilini, o "Câmera Causa na Escola" surgiu em 2018, tendo executado 16 oficinas completas, com 101 produções audiovisuais feitas por cerca de 300 alunos e assistidas por mais de 30 mil pessoas nas redes sociais, além de dezenas de minicursos e palestras, atingindo mais de 1000 espectadores. “Nem sempre a causa está nos filmes. Em oficinas como essa, a Causa são os próprios alunos. Nesta edição, estudantes e professores de escola pública passam a entender o poder que tem nas mãos”, salientou Spolidoro. A escolha dos municípios e das escolas se deu através de uma parceria com as secretarias estaduais de Educação e de Segurança Pública, que aproximaram o projeto das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), o que foi fundamental no mapeamento destas instituições que se encontram em áreas com elevado nível de violência, auxiliando, assim, no circuito por onde o projeto irá passar.