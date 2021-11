O Bar Opinião comemora 38 anos com shows híbridos e gratuitos

publicidade

Um lugar que faz parte da história de Porto Alegre é o Opinião. A história começou, em 1983, quando os amigos universitários Alexandre "Alemão" Lopes e Cláudio "Magrão" Fávero montaram um bar na Rua Joaquim Nabuco, na Cidade Baixa. Trinta e oito anos depois, o espaço se consagra como uma das mais importantes casas de shows do país.

Para celebrar a trajetória, da próxima quarta-feira, dia 24, até domingo, dia 28, uma série de shows híbridos serão promovidos. Serão três atrações por dia para um público local reduzido, além das transmissões ao vivo no canal oficial no YouTube.

Para quem for assistir presencialmente, a entrada será 1kg de alimento não perecível e deverá ser reservada na Sympla antecipadamente. É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19 ou comprovante no aplicativo Conecte SUS na entrada dos eventos.

Com um sentimento de sobrevivência, a celebração se torna ainda mais necessária quando um espaço plural de cultura segue existindo em meio à crise de uma pandemia mundial, que fez com que suas portas ficassem fechadas por mais de 20 meses. Por isso, a casa abre suas portas com ingressos gratuitos e com uma programação que mistura artistas de várias gerações. Confira a programação ao final do texto.

Programação:

24/11/2021 - QUARTA-FEIRA

20:00 - 50 Tons de Pretas

21:30 - Trabalhos Espaciais Manuais

23:00 - Filipe Catto

25/11/2021 - QUINTA-FEIRA

20:00 - Rafuagi

21:30 - Produto Nacional

23:00 - Da Guedes

26/11/2021 - SEXTA-FEIRA

21:00 - Beto Bruno

22:30 - Os Replicantes

00:00 - Graforréia Xilarmônica

27/11/2021 - SÁBADO

21:00 - Wander Wildner

22:30 - Gross

00:00 - Duca Leindecker

28/11/2021 - DOMINGO

20:00 - Charles Master

21:30 - Funkalister

23:00 - Império da Lã