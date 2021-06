publicidade

O Cinefoot-Festival de Cinema de Futebol está com inscrições abertas para a sua versão 2021 até 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. O eixo das atividades da décima segunda edição do Cinefoot destacará as torcidas, torcedoras e torcedores: os eternos camisa 12.

O único festival de cinema do Brasil e pioneiro na América Latina dedicado à temática do futebol, adentra o gramado para a sua realização número 12 seguindo firme na sua missão de abrir espaços para a difusão da cinematografia futebolística mundial. E também disponibilizar ao público uma programação pautada pela diversidade que o esporte mais popular do planeta oferece dentro e fora das quatro linhas.

O Cinefoot 12 aceita trabalhos produzidos em qualquer suporte, gênero ou formato e não há restrições quanto ao ano de realização da obra. Sua programação inclui mostras competitivas internacionais, mostras especiais, debates, homenagens, dentre outras atividades.

Regulamento e inscrições através do site www.cinefoot.org.