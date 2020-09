O circo brasileiro é tema de livro com lançamento on-line hoje

publicidade

A artista gaúcha Lara Rocho lança o livro “Senhoras e senhores, com vocês: Albano Pereira, seus circos estáveis e o Magnífico Circo Praça”, nesta segunda-feira, a partir das 18h, em evento on-line, com transmissão ao vivo pelo página do Facebook da editora Libretos (@libretoseditora).

O estudo de Lara Rocho, contemplado pelo Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019, apresenta a trajetória do artista e empresário português Albano Pereira e de seus circos estáveis nas cidades de Porto Alegre e Rio Grande, entre 1875 e 1887.

Lara Rocho, professora na escola Circo Híbrido, em Porto Alegre, pesquisou a parte da história do circo no Brasil em sua tese de Mestrado em História Cultural. Além de revisitar o cenário circense brasileiro – passando até mesmo pela atuação da família de Albano Pereira e sua esposa Joanita, criadora do trapézio triplo voador –, ela também problematiza uma questão social sobre o espaço público. Para ela, o espaço público é planejado a partir do conceito de “disciplinar e conter o social”. Lara provoca: "o espaço urbano é, afinal, um espaço de arte e cultura?".

Ainda, com base nesta pesquisa, o grupo Circo Híbrido produziu um espetáculo que circulou por 15 praças de Porto Alegre, de modo que os artistas fazem o espetáculo andando. Em seu livro, a autora apresenta fotos de algumas apresentações e depoimentos dos integrantes da trupe.