O drama “A Mouthful of Air” é estrelado por Amanda Seyfriend e Finn Wittrock

publicidade

O trailer do drama “A Mouthful of Air”, estrelado por Amanda Seyfried e Finn Wittrock, foi liberado pela Sony Pictures. O longa-metragem chega aos cinemas norte-americanos em 29 de outubro. Ainda não há informações sobre a estreia no Brasil.

A prévia acompanha uma gentil e amorosa escritora chamada Julie Davis. Embora seus livros tratem de desvendar os medos da infância, ela percebe que ainda não desvendou o segredo que tem assombrado sua própria vida.

A escritora Amy Koppelman assume a direção e o roteiro do filme, baseado em seu próprio livro. Ela também atua como produtora ao lado de Seyfried, Mike Harrop, Celina Rattray e Trudie Styler.

Além de Seyfried e Wittrock, o elenco inclui Paul Giamatti (“Jungle Cruise”), Amy Irving (“Carrie, a Estranha”), Jennifer Carpenter (“Dexter”) e Michael Gaston (“Blindspot”).

O livro “A Mouthful of Air” é um retrato compassivo e doloroso de Julie Davis, uma jovem esposa e mãe dividida entre o amor que ela sente por sua família e a voz em sua cabeça que insiste que eles estariam melhor sem ela. Na narrativa está uma discussão sobre a natureza da depressão - suas causas, curas e o preço que cobra de suas vítimas.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=uJOzvkh659g