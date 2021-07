O fictício encontro entre Malcolm X e Martin Luther King Jr.

publicidade

Do texto de Jeff Stetson traduzido e adptado por Rogério Corrêa, "O Encontro - Malcolm X & Martin Luther King Jr." é atração da série #EmCasaComSesc, às 19h deste domingo. A peça narra o encontro fictício dos maiores líderes negros de todos os tempos - Malcolm X (1925-1965) e Martin Luther King Jr (1929-1968) - num hotel do Harlem, abordando as diferentes ideias e atuações. A transmissão ocorre gratuitamente, pelo Instagram @sescaovvo e Youtube Sesc SP.

Dirigida por Isaac Bernat, a obra propõe um debate sobre os rumos e as estratégias pelo fim da discriminação racial, fundamentados nas ideologias dos dois ícones norte-americanos. A luta contra a opressão, discriminação e exclusão dos negros na sociedade é o ponto de partida do espetáculo. Na trilha, músicas de protesto e hinos ligados aos movimentos dos dois líderes na época, que serão apresentados pelos músicos Caio Nunes e Thallyssiane Aleixo. Após o espetáculo, o elenco participa de um bate-papo com o público.