"O Irlandês" ganhará sessão em cinema de Porto Alegre

publicidade

"O Irlandês", novo filme de Martin Scorsese, será exibido em cinema de Porto Alegre na próxima semana. O longa entra em cartaz no dia 14 de novembro no Guion Center Cinemas (rua Lima e Silva, 776, Centro Comercial Nova Olaria) com sessão nos horários das 14h, 17h30min e 21h10min. Ainda não há venda de ingressos antecipados.

A confirmação ocorreu pela produtora O2 Filmes, que será a responsável pela distribuição do longa. Outras cidades brasileiras que receberão o filme são São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Niterói, Palmas, Recife, Salvador, Santos, Teresina e Vitória.

A previsão é que "O Irlandês" fique em cartaz até o dia 20. A produção estreia na Netflix no próximo dia 27.

"O Irlandês" é protagonizado por Robert De Niro e traz um elenco recheado de estrelas como Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel. O filme conta a história real do veterano da Segunda Guerra Mundial, Frank "O Irlandês" Sheeran (De Niro), um ex-líder sindical e assassino profissional que trabalhou ao lado de grandes personalidades do século XX.

Confira o trailer