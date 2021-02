O livro de Michelle Obama ganha adaptação para o público jovem

publicidade

No dia 2 de março, o livro : “Minha história para jovens leitores”, de Michelle Obama, ganha lançamento no Brasil pela Companhia das Letras. O relato inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, agora adaptado para o público jovem.



Nesta edição juvenil, Michelle mostra como sempre buscou viver de forma autêntica, usando sua voz e sua força para lutar por seus ideais, tornando-se um grande exemplo para as futuras gerações. Ao contar sua história com coragem e honestidade, ela convida os jovens a refletir sobre que história querem escrever para si mesmos.

O livro percorre sua infância e adolescência, o período de faculdade, o início de sua carreira, os primeiros anos do casamento, e a entrada na vida pública, conforme Barack avançava na política e se candidatava à presidência. Com sinceridade, bom humor e afeto, ela faz um relato vívido de como se sentiu sob os holofotes, e de como foi a vida na Casa Branca durante oito anos.